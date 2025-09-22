BMSGより誕生した第3のボーイズグループ『STARGLOW』（ヨミ：スターグロウ）のプレデビュー曲「Moonchaser」のミュージックビデオが公開された。「Moonchaser」は夢を追いかけ、限界を超え、仲間と共に輝く未来へ向かう情熱を歌ったプレデビューに相応しい疾走感のある楽曲。今回公開されたミュージックビデオはSTARGLOWの5人が夢の体現者として輝きながら踊る幻想的な作品となった。物語は、誰かの夢が叶う瞬間に抱いた悔しさから