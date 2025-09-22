TRACK15が新曲「月」を10月1日に配信リリースする。本楽曲は、夏の終わりと秋の訪れを感じさせる温もりを纏ったサウンドに、大切な人との時間を「このままずっと」と願う気持ちを鮮やかに映し出したロックバラード。TRACK15の持ち味である圧倒的なメロディーセンスと、エモーショナルに展開されるバンドサウンドが凝縮された1曲だ。また、リリースに先駆けラジオ初オンエアも決定した。9月23日（火）放送のFM802『ROCK KIDS 802 -O