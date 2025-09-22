間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する10月11日スタートのドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、不穏さあふれるポスタービジュアルが解禁された。【写真】『良いこと悪いこと』6年1組相関図をチェック！本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生