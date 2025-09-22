櫻坂46の新メンバー・四期生による楽曲「Alter ego」（読み：オルターイゴ）が、9月26日に配信リリースされることが決定した。【写真】櫻坂46・四期生が初ライブ開催！同曲は、四期生メンバーにとって新たな挑戦となるナンバー。11月からは乃木坂46の6期生、日向坂46の五期生と共に、3グループでの合同ライブ公演「新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za」の開催も控えており、今回のリリースはステージへ向けた勢いをさら