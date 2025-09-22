駒大陸上部の大八木弘明総監督は２２日、東京・世田谷区の駒沢キャンパス内で同校ＯＢの国学院大・前田康弘監督、立大・高林祐介監督とトークイベントを行い、今季の箱根駅伝展望などを語った。２０日まで行われた東京２０２５世界陸上では、大八木監督が代表を務める「Ｇｇｏａｔ」から、男子１万メートルに鈴木芽吹（トヨタ自動車）が、男子８００メートルに落合晃（こう、駒大）が出場。「健闘している姿はうれしい」と話し