【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・下川隼佑―中日・マラー（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・ケイ―阪神・ネルソン（１４時・横浜）◆広島・玉村昇悟―巨人・戸郷翔征（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・孫易磊―楽天・ハワード（１４時・エスコンＦ）◆ロッテ・唐川侑己―西武・与座海人（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・松本晴―オリックス・田嶋大樹（１４時・みずほＰａｙＰａｙ）