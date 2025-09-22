タレントのおのののかが２２日までに自身のインスタグラムを更新。家族ショットを公開した。インスタグラムで「結婚５周年の熱海旅行〜」と結婚記念日を報告し、家族写真をアップ。「の前に、小田原に寄り道してずーっと行きたいと思っていた磯料理一吉さんへ盛り盛りのお刺身からの、金目鯛のしゃぶしゃぶ漁師メシ、最高すぎた〜！娘がカメラマンになってたくさん写真や動画を撮ってくれるし、可愛いかわいいって盛り上げて