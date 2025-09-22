◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２阪神（２２日・神宮）阪神の先発・才木浩人投手が試合後、足を引きづりながらも「ちょっと腫れているくらい。別に骨が…とかじゃないので大丈夫です」と現状を明かした。同点の６回無死二塁。北村恵の打球が右くるぶし付近に直撃し、負傷降板となった。「（続投して）打たれて交代となったらリリーフにも迷惑がかかるので、それだったら代わるかという感じです」と説明した。