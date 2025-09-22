◆大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）西前頭６枚目・草野（伊勢ケ浜）が西同８枚目・金峰山（木瀬）を破り、５勝目を挙げた。立ち合いからもろ手で突き放されたが、踏み込んで右を差して土俵外に運んだ。金峰山は日大の３学年先輩。「大相撲に入ってからもいろいろ話しかけてくださった」。初参加した夏巡業では四股や声出しの大切さなど、巡業中の過ごし方を教わった先輩から、初対戦で恩返しの白星となった。先