完成度の高い作り込みが評判を集めるアウトドアRCブランド・WPL JAPANより、1970年代に活躍した“オールドジムニー”ことスズキ「ジムニー SJ10」を1/10スケールで再現したRCカーが登場。「C84 RTRジムニー（SJ10）」（1万6500円）として、9月25日より予約受付をスタートします。2023年発売の「JA11」、2024年発売の幌付きタイプ「JA11C」に続いて製品化されたのは、山道や悪路をものともしない走破性と堅牢性が多くのファンに愛さ