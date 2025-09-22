また人がクマに襲われました。22日午前、木曽郡・大桑村の山林内で木の伐採作業の準備をしていた68歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。命に別条はないということです。警察によりますと22日午前10時40分ごろ、大桑村野尻の山林内で木曽郡内に住む68歳の会社員の男性が木を伐採する準備のため写真を撮っていたところ、クマに襲われました。男性は右の太ももや後頭部を噛まれるけがをしましたが、命に別条はないということです