東京消防庁管内で22日午後9時までに、熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で87歳の男性1人です。重症者はいませんでした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら、我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめに取るなど、熱中症予防を呼びかけています。