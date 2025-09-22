◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神(22日、神宮球場)首位阪神は同点の8回にオスナ選手に勝ち越しホームランを打たれ敗北。ヤクルトに2試合連続で敗れ、3連敗を喫しました。2回、先頭の佐藤輝明選手が相手先発・青柳晃洋投手のボールを完璧に捉え、第39号ホームランで先制に成功。4回には、この日1軍に復帰した前川右京選手にタイムリーヒットが飛び出し、2点リードとなります。阪神の先発マウンドに上がったのは、試合前時点で