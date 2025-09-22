S.A.R.の新曲「MOON」が、10月6日開始のドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。 （関連：S.A.R.のユニークさを物語ったLIQUIDROOMワンマンスロウなグルーヴのみでフロアを踊らせるライブの興奮） 同ドラマは、アニメ『オッドタクシー』の脚本も務めた此元和津也が原作、脚本を手掛けるオリジナル青春群像ミステリー。主演の水上恒司、