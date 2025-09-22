TRACK15が、新曲「月」を10月1日に配信リリースする。 （関連：TRACK15の涼やかなサウンドを形作るものシンガロングで心を通わせた『season』ツアーファイナル公演） 同楽曲は、夏の終わりと秋の訪れを感じさせる温もりを纏ったサウンドに、大切な人との時間を「このままずっと」と願う気持ちを描くロックバラード。持ち味の圧倒的なメロディセンスと、エモーショナルなバンドサウンドが凝縮され