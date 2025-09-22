自民党の総裁選挙が22日に告示され、5人の候補者が一堂にそろった演説会でそれぞれの政策を訴えました。総裁選は国会議員票295票と党員・党友票295票のあわせて590票をめぐって争われ、来月4日の投開票で新総裁が選出されます。そこで「総裁選のカギを握る“党員票の行方”」をテーマに、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭が解説します。■党員・党友とはどんなもの？──自民党総裁選は国会議員票295票、そして党員・党友