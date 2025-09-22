マンチェスター・ユナイテッドやイングランド代表で活躍したサッカー解説者のギャリー・ネヴィル氏が、マンチェスター・シティのイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマについて語った。22日付けでイタリアメディア『Football ITALIA』が伝えている。今夏、パリ・サンジェルマンを退団してプレミアリーグへ戦いの舞台を移したドンナルンマは、第4節マンチェスター・ユナイテッド戦で初のスタメン出場を果たしてダービーマッ