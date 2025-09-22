2025年のバロンドール受賞が22日、フランス・パリのシャトレ座で発表される。バロンドールとは、FIFAランキング上位100カ国から選ばれた100人のジャーナリストによる投票で決定される世界年間最優秀選手賞。フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が主催し、レキップとフランス・フットボールの記者が選出した30名の候補者の中から選出される。一方、最優秀若手選手に与えられる「コパ・トロフィー」は、21歳以