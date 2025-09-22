「ソフトバンク０−１オリックス」（２２日、みずほペイペイドーム）まさに鬱憤（うっぷん）晴らし…。３位・オリックスが“天敵”の首位・ソフトバンクに今季初の３連勝＆初のカード勝ち越しを決めた。試合は先発のエスピノーザが６回無失点と力投を展開。打線は相手先発の大津の前に沈黙していたが、八回に７番降格中の杉本が３番手の松本から左翼席への１６号ソロを放ち、先制した。「低めのスライダーを粘ってしっかりと