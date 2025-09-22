「ソフトバンク０−１オリックス」（２２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが本拠地で痛恨の３連敗。今カード初戦から続く満塁地獄でまたも快音が響かなかった。ただデーゲームで日本ハムが敗れたため、優勝マジックは「６」となった。五回２死満塁の好機を作ったが、柳町が凡退。さらに続く六回には１死満塁と再び先制のチャンスを作ったが、海野は空振り三振。さらに川瀬も三ゴロに倒れ本拠地が大きなタメ息に包まれ