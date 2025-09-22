韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」のジヒョ（28）が22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。初めてのNHK紅白歌合戦に出場した際の印象を振り返った。メンバー全員で初めて日本のバラエティ番組出演となったTWICE。「紅白歌合戦」の話題になると、MCの上田晋也から「どんな気分だった?紅白出た時」と聞かれた。これにジヒョは「ちょっと…怖いでした」と明かした。その理由は「スタッフの皆さん