俳優の岡田将生（36）が22日、自身のインスタグラムを更新。ドラマで共演した女優、俳優からの超豪華のしを披露し、反響を呼んでいる。岡田は昨年11月に女優の高畑充希との結婚を発表。高畑は現在第1子を妊娠中だ。松たか子、松田龍平、角田晃広が手書きした連名ののしを披露。結婚祝いとみられ、ハッシュタグで「うれしいなぁ」「大豆田とわ子と三人の元夫」と思いをつづった。3人とは21年のフジテレビ系ドラマ「大豆田とわ