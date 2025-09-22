ソフトバンク戦に先発したオリックスのエスピノーザ＝みずほペイペイドームオリックスが3連勝。0―0の八回に先頭の杉本が16号ソロを放って均衡を破った。先発エスピノーザは6回無失点の好投。2番手の入山が2勝目を挙げ、終盤も救援陣が踏ん張った。ソフトバンクは得点圏の好機を再三逸して3連敗。