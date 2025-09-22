23日のテレビ朝日系バラエティ番組『ロンドンハーツ』(毎週火曜23:15〜)では、「ナダル先生のタレント進路相談 悩める歴代R-1王者」を放送する。『ロンドンハーツ』＝テレビ朝日提供23日には、今後の仕事の方向性に悩むタレントとマネージャーに、ナダル先生が忖度なしでアドバイスをする企画第4弾「ナダル先生のタレント進路相談 悩める歴代R-1王者」を放送。前回同様助手としてウエストランド・井口も登場する。今回ナダルに悩