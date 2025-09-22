４人組女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏がフェスコーデを披露した。２２日にインスタグラムで「今回の＃フェスコーデはこんな感じ〜」としるして、バンダナにユニホーム、ショートパンツのデニム姿をアップした。この投稿には「オシャレで可愛すぎる」「へそが！」「ユニあーりん良すぎる」「真似したくなる」「はっちゃけあーりん」などの声が寄せられている。