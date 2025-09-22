タレントのマツコ・デラックスが２２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。２１日に閉幕した世界陸上２０２５に絡め、自身の運動能力について明かす一幕があった。この日の視聴者投票のテーマ「あなたには好きな陸上競技がありますか？」についてのトークの中、「私ね。結構走れるの」と話し出したマツコ。「意外と私、５０メートル走速いのよ」と続けると「理