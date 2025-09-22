国内外で大きな話題を呼んだボーイズラブストーリー待望の続編！芸能界を舞台に俳優同士の恋を描く、水ドラ25「２５時、赤坂でSeason2」（毎週水曜深夜1時）が10月1日（水）スタート。胸に秘めた想いをついに通わせ、晴れて恋人同士となった人気俳優の羽山麻水（駒木根葵汰）と、注目の若手俳優としてステップアップした白崎由岐（新原泰佑）。2人の俳優は、ライバル、恋人同士としてどんな未来を迎えていくのか…！？Season2放送