元乃木坂４６の女優・山下美月の雑誌撮影でのオフショットに多くの「いいね！」が寄せられている。山下は２２日に自身のインスタグラムで「ＣａｎＣａｍ１０月号表紙を飾らせていただいております本日発売です」と告知し、軽い縁のメガネ×ノースリーブ姿や、長袖シャツ×長袖ニット姿、紺のジャケット×ジーンズ姿などを披露。「今月は“起きて５分でイイ女”企画です私も素敵な女性になりたい…！」と胸の内を明かし