◆パ・リーグソフトバンク０―１オリックス（２２日・みずほペイペイＤ）ソフトバンクが「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」で４月１２日に出場選手登録を抹消されていた柳田が１軍復帰、即「２番・ＤＨ」で先発出場したが、３打数無安打１四球。打線は５度の先頭打者出塁を生かせず、無得点に終わった。６回には１死満塁から海野が空振り三振、川瀬が三ゴロ。今回のカードは３試合で６度の満塁機で得点が入らなかった。先発の大津