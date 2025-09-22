日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「4大空港完全封鎖で懐かしのアレが回りまくり！スピードも出まくり！本気出しまくり2時間半SP！」。成田・羽田・関空・新千歳でのオール新作150分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】厳選5名店で弾丸ぼんじり！12年ぶりの焼き鳥を求め、あの聖地に進出＆3