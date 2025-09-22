歌舞伎俳優の市川團十郎さんの呼びかけで信州で10年以上続いている森林再生活動の「ABMORI」。来年度からは木曽郡・木曽町で行われることになり21日、キックオフイベントが開かれました。「よし、ここで穴に入れて」子どもたちが土かぶせる小学生「埋めすぎた」團十郎さん「大丈夫」木曽町三岳のおんたけロープウェイのスキー場近くで行われた「ABMORI in きそまち」のキックオフイベント。歌舞伎俳優の市川團十郎さん