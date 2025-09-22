２２日、国務院新聞弁公室が金融事業の発展成果をテーマに開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月22日】中国国務院新聞（報道）弁公室は22日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開き、中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝（はん・こうしょう）総裁、国家金融監督管理総局の李雲沢（り・うんたく）局長、中国証券