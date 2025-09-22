２０日、中老鉄道の列車内で、コーヒーを味わう人たち。（普洱＝新華社記者／邢広利）【新華社北京9月22日】中国雲南省は、同省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の波及効果を十分に生かし、沿線の産業発展を積極的に推進している。沿線に位置する普洱（ふじ）市は、豊かなコーヒー資源と自然景観を活用し、「コーヒーの旅」を没入体験できる新たな観光シーンを提供。普洱コーヒー