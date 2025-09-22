ÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦22Æü¤ËºÇ½ª²ó¡ÊÂè11ÏÃ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£·ò¼£¤ÎÁÄÊì¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÌî²Ö¡¢Éã¤ò±é¤¸¤¿¸÷ÀÐ¸¦¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù´¶Æ°Åª¤Ê¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×ã¦Â¼Í¦ÅÍ¡õËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥Èº£ºî¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À­¤ò»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Ë²¿»ö¤Ë¤â²²ÉÂ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è