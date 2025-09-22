お笑いコンビ、ハイヒール・リンゴ（63）が22日放送のカンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では同日告示された自民党総裁選（10月4日投開票）を取り上げた。総裁選には茂木敏充前幹事長（69）、小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）、小泉進次郎農相（44）が立候補した。各候補の政策を紹介。有力候補の1人と目される小泉氏は前回