親族間のトラブルは可能な限り避けたいものでしょう。特に金銭的な問題となるとお互いに嫌な気持ちになる可能性が高いですし、頭を抱えてしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんは姪っ子からのSOSにモヤモヤしてしまったようです。『義姉が姪っ子の学費を使いこんでしまったようです』シングルマザーとして大学生の娘（姪っ子）を育てている義姉。なんと義姉は姪っ子の奨学金と義姉の元旦那からの学費を使いこんでしまって、大