WHITE SCORPIONが10月22日にリリースする2ndミニアルバムのタイトルが、『Corner of my heart』に決定。また、同作のジャケット写真も公開となった。 （関連：WHITE SCORPION、新たな武器を手に“脱皮”を遂げて快進撃へデビューから歩んだ一年の物語と涙の意味） 本情報は、9月20日に生配信された“3rdワンマンライブ『連撃』直前ニコ生特番”内にて発表されたもの。メンバーのCHOCOは「2nd MINI ALBUM