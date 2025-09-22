◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの松本裕樹が、痛恨の先制ソロを浴びた。0―0の8回から3番手で登板。先頭の杉本裕太郎にスライダーを左翼スタンド中段へ運ばれた。試合前時点でリーグトップの37ホールド、防御率0・94と安定感抜群のセットアッパーぶりを見せていた松本裕。今季3本目の本塁打が痛い1点となった。