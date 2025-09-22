大分県警中津署は22日、大分県中津市内で福岡県内の30代男性が警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、50万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、18日、被害者の携帯に埼玉県警の警察官を名乗る人物から電話で「あなたは犯罪収益隠避罪の容疑者だ」などと言われた。その後、警視庁の警察官を名乗る人物に電話が代わり、LINEに誘導された後にビデオ通話で警察手帳を見せられた。さらに、検察官を名乗