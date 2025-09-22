１０代女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、下半身を撮影したなどの疑いで広島市の小学校教師が再逮捕されました。 広島市立小学校の２０代の教師の男は、今月２日中区の商業施設で穴を開けた靴に スマートフォンを仕込み、１０代の女性２人のスカートの中に差し入れて下半身を撮影した疑いがもたれています。 再逮捕された男は同じ日に別の１０代の女性のスカート内にも差し入れた疑い