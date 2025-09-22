「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）阪神の才木浩人投手が試合後、左翼席の阪神ファンへのあいさつに参加。この日が神宮球場で最後のゲームとなり、右足を引きずりながら整列に並ぶと、スタンドから大歓声がわき起こった。才木は六回に北村恵の痛烈なピッチャー返しを受けた。三塁線付近で倒れ込み、治療のため一旦ベンチへ。その後、マウンドに戻ってきたが、投球練習を行って状態を確認したものの続投を断念。その