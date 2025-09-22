「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）ヤクルトがオスナの決勝ソロで優勝した阪神に連勝した。古巣と初めて対峙（たいじ）した青柳が奮闘した。ＮＰＢ復帰後２度目の先発マウンドは５回を４安打２失点で降板。移籍後、本拠地初登板で初白星をつかむことはできなかったが、完全復活のきっかけをつかんだ。右腕が痛烈な先制ソロ弾を食らったのは二回だった。佐藤輝に低めのボール気味の球を左中間席に運ばれ苦笑いを浮