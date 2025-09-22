◇パ・リーグオリックス1-0ソフトバンク（2025年9月22日みずほペイペイ）オリックスが対ソフトバンク戦今季初の3連勝を飾った。両軍無得点の8回に、杉本がソフトバンク・松本裕から先制の左越え本塁打。通算100本塁打にあと1本と迫る今季16号の決勝弾に、「低めのスライダーを粘ってしっかりと打ち返すことができた。エスピ（ノーザ）が頑張って投げていましたし、何とかしたいという思いだけで打った」と胸を張った。