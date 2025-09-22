「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）阪神は終盤に勝ち越しを許し、３連敗を喫した。二回は先頭で、佐藤輝が元阪神の青柳から３９号となるソロを放つなど先制。さらに四回はこの日昇格した前川が、左中間への適時二塁打で２点目を挙げた。しかし先発の才木が五回につかまった。先頭の山田から連打され、味方の失策も絡んでこの回２失点で同点に追いつかれた。六回に、北村恵の痛烈なピッチャー返しが右足首を直撃。