8回ヤクルト2死、オスナが左越えに決勝ソロを放つ＝神宮ヤクルトは0―2の五回に失策絡みで追い付き、八回はオスナのソロで勝ち越した。古巣と初対戦の青柳は5回2失点で、4番手の荘司が2勝目。阪神は3連敗。佐藤輝の39号ソロは実らず、才木は足に打球を受けて六回途中降板した。