「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）阪神のラファエル・ドリス投手が八回２死から勝ち越しソロを浴びた。簡単に２死を奪ったドリス。だがオスナに内角のボールを捉えると、左中間席に飛び込んだ。まさかの一発に阪神ファンからは悲鳴が沸き起こった。この日は先発の才木がアクシデントで降板。スクランブル登板の畠が１死三塁のピンチをしのぎ、及川も無失点でバトンをつないだが…助っ人が手痛い一発を浴びた。