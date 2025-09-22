専門誌「フランスフットボール」が選定する世界最優秀選手賞「バロンドール」の受賞式は２２日（日本時間２３日午前３時）から行われる中、結果リストがＳＮＳ上に流出していると、スペインメディア「エル・ナシオナル」が報じた。すでに発表されている候補３０人の中から栄冠に輝くのは、昨季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）を制覇したフランス１部パリ・サンジェルマンのフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレかスペイン１