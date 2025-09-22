9月25日発売の「Rolling Stone Japan vol.32（2025年11月号）」に、BE:FIRSTが表紙＋22ページのカバーストーリーで登場。6人体制となり、初めて雑誌表紙を飾る今号。ベストアルバム『BE:ST』を起点に、これまで積み重ねてきた4年間の軌跡と、未来へと続く ”Emotion Changes Everything” の物語を語り尽くした。世界を巡った初のワールドツアーで得たグローバルな視点、不安をも希望に変えていく彼らの揺るぎないエモーション--6