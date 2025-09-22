マクルーフ・アイルランド中銀総裁 高齢化がユーロ圏の雇用成長を脅かす 移民は今後の人口動態変化の影響の一部を緩和できるが、流れを押し戻すことはできない 人口動態の変化はインフレに様々な、時に相反する影響を与えるだろう 結果としてインフレの分断化が生じる可能性が高い