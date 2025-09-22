21:30 カナダ鉱工業製品価格（8月） 予想N/A前回0.7%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回0.3%（原材料価格指数・前月比) 22:45 NY連銀総裁、加中銀副総裁、英中銀ピル氏、ECBレーン氏、BIS・ECB・SUERF共催「金融政策枠組み」討論会出席 23:00 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（9月） 予想-15.2前回-15.5 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策見通し